Fluminense desembarca em Brasília para jogão com o Vasco

O Fluminense já está em Brasília. O Tricolor desembarcou em solo brasiliense, na tarde desta terça-feira (4/2), para enfrentar o Vasco. Os rivais cariocas duelam nesta quarta-feira (5/2), às 21h30, na Arena BRB Mané Garrincha, em jogão da 8ª rodada do Campeonato Carioca. A partida é uma realização Metrópoles Sports.

E os ingressos para o jogo seguem à venda. O Metrópoles Sports desenvolveu um site especial, com todas as informações sobre as entradas. Clique aqui para acessar.

Compre seu ingresso!

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Thiago Silva atendeu aos torcedores KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 2 de 6 Germán Cano também parou para retribuir o carinho da torcida KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 3 de 6 Técnico Mano Menezes KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 4 de 6 Torcedores foram recepcionar o time KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 5 de 6 Tricolor enfrenta o Vasco, nesta quarta-feira (5/2), em jogão do Metrópoles Sports KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo 6 de 6 Ônibus que levou a delegação do Tricolor para o hotel KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo

Os comandados de Mano Menezes desembarcaram no Aeroporto Internacional de Brasília. De lá, seguiram para o hotel, no Setor Hoteleiro Norte, onde foram recepcionados pela torcida. O capitão Thiago Silva e o atacante Germán Cano retribuíram o carinho dos torcedores.

Torcedores como João Victor Marques e Júlia Rodrigues. O casal de tricolores marcou presença na recepção ao Flu em Brasília. Fã de Germán Cano, João aposta em 3 x 0 para o Tricolor, com dois do argentino. Júlia também crê em vitória do time do coração, mas com gols do ídolo Thiago Silva.

O auxiliar administrativo Yuri Rafael, morador de Taguatinga, foi ao hotel acompanhado dos amigos. E também acredita em vitória do Fluzão. “Amanhã é dia de clássico, né? Sabemos que o momento não vem sendo bom, mas clássico é clássico. Uma vitória já pode mudar o rumo do nosso time para a temporada”, torce.

Metrópoles Sports

Este será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 13 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus (AM)

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte (MG)

Vasco 2 x 2 Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)

Botafogo 1 x 3 Flamengo (Supercopa) – 2/2 – Belém

Vasco x Fluminense – 5/2 – Brasília

Portuguesa x Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras – 9/2 – Brasília

Botafogo x Madureira – 9/2 – Cariacica (ES)

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2 – Uberlândia (MG)

Portuguesa x Corinthians – 16/2 – São Paulo (SP)