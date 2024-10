Fluminense e Corinthians vencem e saem do Z4; veja resultados

A 30ª rodada do Brasileirão contou com uma goleada corintiana. O Fluminense levou a melhor sobre o Flamengo por 2 x 0, nesta quinta-feira (17/10), dentro do Maracanã. Já o Timão bateu o Athletico-PR por 5 x 2, na Neo Química Arena.

O Flamengo volta aos gramados, neste domingo (18/10), contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. O Fluminense joga, na terça-feira (22/10), com o Athletico-PR.

O Fluminense teve a chance de abrir o placar com uma cobrança de pênalti, mas o goleiro Rossi defendeu o chute de Ganso. No segundo tempo, Lima e Jhon Arias fizeram os gols da vitória tricolor.

O Corinthians abriu o placar contra o Furacão logo cedo, com o lateral-direito Matheuzinho. Pouco tempo depois, foi a vez do zagueiro Cacá fazer o dele para ampliar. A reação do Athletico-PR começou com Nikão e o volante Eric empatou a partida. Entretanto, o holandês Memphis Depay desempatou para o Timão com seu primeiro gol pelo clube brasileiro. Garro e Yuri Alberto fecharam a conta.

Os resultados tiram tanto o Fluminense quanto o Coritnhians da zona de rebaixamento, mas deixou o Athletico-PR no Z4. O Flamengo, por outro lado, permanece em quatro lugar com 51 pontos.