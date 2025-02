Fluminense empata com Boavista no fim e mira clássico em Brasília

O Fluminense empatou em 1 x 1 com o Boa Vista na noite deste domingo (2/2), pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã. O resultado deixa o time da casa em 9º lugar na tabela geral do estadual e os visitantes ficam em 8º. O Tricolor Caioca se prepara para enfrentar o Vasco em Brasília, pelo mesmo certame, em Brasília, o que é uma realização do Metrópoles Sports.

O primeiro tempo foi morno, pois as equipes se estudaram muito e cometeram ainda muitas faltas. Samuel Xavier foi o amarelado do Fluminense e Marthã foi o do Boa Vista. A segunda etapa teve o gol de Marcos Paulo com assitência de Vitor Ricardo para o revés Tricolor. O Time de Guerreiros empatou com Xavier e passe de Gabriel Fuentes.

Ingressos

Todos os interessados em comparecer a este confronto já podem garantir seu ingresso. E, além da meia-entrada tradicional, o torcedor que quiser acompanhar o seu time do coração poderá garantir o ingresso com valor promocional mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

O Metrópoles desenvolveu um site especial com informações sobre a partida. Para acessar, clique aqui. Além da venda on-line, é possível garantir ingressos nos pontos físicos. Confira a relação abaixo.

Pontos físicos de vendas:

– Fluminense FC Loja Oficial

CLS 309 Bloco C Loja 31 – Asa Sul

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 9h às 19h / sábado das 9h às 18h

– Gigante da Colina – Loja Oficial do Vasco

CLS 309 bloco A Loja 9

Horário de Funcionamento: de segunda a sexta das 9h às 18:30 / sábado das 9h às 17h

– Gigante da Colina – Alameda Shopping

Horário de funcionamento: de segunda a sábado das 9h às 21h / domingo das 11h às 18h

Metrópoles Sports

Este será apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 13 confrontos, em sete cidades.

