Fluminense garante empate e impede Fortaleza de colar no líder

No Maracanã, Fluminense e Fortaleza fizeram o último jogo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No encontro de Tricolores, o empate prevaleceu no placar, desagradando ambas as equipes.

O primeiro tempo foi movimentado e com direito a três gols. O Tricolor Carioca começou melhor e abrindo o placar com Lima após recebe passe de Keno, que deixou Brítez e Zé Welison na saudade.

No entanto, o Fortaleza reagiu e foi em busca da virada. Logo aos 18 minutos, o time comandado por Vojvoda empatou com Moisés, que só empurrou sem goleiro após belo passe de Lucero.

Com o empate, o Leão do Pici foi para cima e chegou à virada. Na reta final de primeiro tempo, aos 42 minutos, Moisés deu ótimo passe em profundidade para Marinho, que aproveitando o tropeço de Thiago Silva, cortou para a esquerda e bateu colocado em chances para Fábio.

Na segunda etapa, o Fortaleza já começou assustando. Mancuso avançou pelo lado esquerdo e lançou para a área do Fluminens, contando com Thiago Santos falhando no corte e, para a sorte do zagueiro, Lucero furou o chute na pequena área.

Aos 17 minutos, Marinho colocou Fábio para trabalhar. Após bater falta na barreira, a bola voltou para o atacante do Fortaleza, que bateu forte de fora da área colocando o goleiro do clube carioca a fazer uma boa defesa.

Logo em seguida o Fluminense respondeu. Em bom lançamento de Martinelli, Arias invadiu a área e bateu forte, para no goleiro João Ricardo.

Quando o jogo parecia se encaminhar para a vitória do Fortaleza, o Fluminense empatou o duelo aos 40 minutos. Em cruzamento de Samuel Xavier, Renato Augusto ajeitou de cabeça para Cano, que também de cabeça balançou o barbante do Leão.

Com o empate, o Fluminense fica na 15ª posição, com 38 pontos conquistados, um a mais do que o Criciúma, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza é o 3º, com 64, cinco atrás do líder Botafogo.