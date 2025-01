Fluminense oficializa empréstimo de John Kennedy ao Pachuca

O Fluminense anunciou oficialmente a transferência do atacante John Kennedy para o Pachuca, equipe mexicana. O jogador será emprestado por um ano, com a possibilidade de compra ao final do período. O clube carioca receberá R$ 3 milhões pelo empréstimo e, caso o Pachuca decida adquirir o atleta, o Fluminense receberá US$ 6 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 38 milhões, ficando o time mexicano com 70% dos direitos do jogador.

O Fluminense FC concluiu nesta segunda-feira (06/01) a transferência do atacante John Kennedy para o Pachuca, do México, por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Pelo Tricolor, o Moleque de Xerém foi campeão e autor do gol do título da Conmebol Libertadores 2023, e… pic.twitter.com/gxyGqvlfxt — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 7, 2025

A negociação já era aguardada desde o mês passado, mas o contrato foi formalizado apenas recentemente. John Kennedy já se encontra no México, pronto para iniciar sua nova jornada. O atacante, que fez parte do elenco que conquistou a Copa Libertadores em 2023, viu sua participação no time diminuir em 2024, o que motivou a diretoria a buscar sua saída.

Publicado por Fernando Dias