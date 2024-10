Fluminense vence Flamengo por 2 a 0 e respira no Brasileirão

Deu Fluminense no clássico carioca diante do Flamengo. Em segundo tempo forte, o time comandado por Mano Menezes superou pênalti desperdiçado por Ganso no fim da etapa inicial e, com gols de Lima e Arias, fez 2 a 0 para se manter fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. A primeira derrota de Filipe Luís no comando rubro-negro liga sinal de alerta para a definição da vaga na final da Copa do Brasil, diante do Corinthians. Foi somente a segunda vitória do Fluminense em 11 clássicos disputados no ano – havia batido o Vasco também na Brasileirão. E de vital importância para as pretensões de manutenção na elite nacional. São dois pontos de vantagem da zona de descenso justamente sobre o Athletico-PR, seu rival do jogo atrasado, na terça-feira.

O Flamengo volta às atenções ao Corinthians, rival de domingo, na Neo Química Arena, e ciente que o placar do clássico não pode se repetir após ter feito 1 a 0 no Maracanã, no duelo de ida. A volta de titulares poupados é a esperança da torcida contra nova eliminação após queda dolorosa na Libertadores. Com a cabeça no duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil, diante do Corinthians, no domingo, o técnico Filipe Luís poupou suas principais peças, deixando Alex Sandro, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta descansando. Nada de correr riscos antes da decisão da Neo Química Arena, na qual defenderá vantagem de 1 a 0.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula