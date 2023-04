Fluzão e Fogão, os únicos com 100% de aproveitamento

No complemento da segunda rodada do Brasileirão, o Botafogo derrotou o Bahia, nessa segunda-feira (24/4), em Salvador, e garantiu a liderança, ao lado do Fluminense, com seis pontos ganhos.

O detalhe é que, Fluminense e Botafogo, dois times que teoricamente não estão na lista de favoritos que os analistas de futebol apontaram nesta temporada, são os únicos clubes com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro.

Na primeira rodada já tivemos um fato inusitado de ver os quatro grandes do Rio de Janeiro ganhando seus jogos. Para que se tenha uma ideia do quanto isso é raro de acontecer, basta ver que os quatro representantes do Rio de Janeiro – desde 1971, quando foi disputado o primeiro Brasileirão – só conseguiram vencer numa mesma rodada na edição de 2018 cinco anos atrás.

Foi então na 26ª rodada, quando o Flamengo derrotou o Atlético-MG (2 x 1); o Botafogo o Vitória (4 x 2); o Fluminense a Chapecoense (2 x 1) e o Vasco o Bahia (2 x 1).

“Ah, mas ainda é muito cedo para falar sobre isso”, dirão os rivais. Sim, é muto cedo, mas não deixa de ser um indicativo. Evidentemente que, até o dia 3 de dezembro, quando será disputada a 38ª rodada, muita coisa ainda vai acontecer.

Mas, por enquanto, tricolores e botafoguenses têm mais é que desfrutar desse bom momento.

