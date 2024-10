FMI alerta sobre riscos da incerteza Econômica Global e impactos no crescimento

O Fundo Monetário Internacional (FMI) emitiu um alerta sobre os riscos que a incerteza econômica global pode trazer, especialmente em um cenário marcado por choques inflacionários e tensões geopolíticas. Segundo a instituição, essa incerteza pode impactar de maneira significativa a estabilidade macrofinanceira e o crescimento econômico nos próximos anos. O FMI estima que a elevação da incerteza pode resultar em uma redução do crescimento real do PIB entre 0,5 e 2 pontos percentuais anualmente. O relatório do FMI também destaca que a incerteza macroeconômica está diretamente ligada ao aumento dos riscos associados a empréstimos bancários, especialmente em nações que possuem uma alta exposição à dívida soberana. Em contextos onde a dívida pública é elevada, os riscos de uma desaceleração no crescimento do PIB se tornam ainda mais pronunciados, refletindo a fragilidade econômica desses países.

Para enfrentar esses desafios, o FMI recomenda a implementação de políticas monetárias e fiscais que sejam confiáveis, além de uma comunicação mais clara e eficaz. A instituição sugere que as políticas fiscais devem focar na sustentabilidade da dívida, enquanto os reguladores precisam assegurar que as instituições financeiras realizem uma avaliação adequada de suas vulnerabilidades diante da incerteza econômica. Além disso, o FMI enfatiza a necessidade de os governos estabelecerem redes de segurança que ajudem a mitigar os riscos à estabilidade macrofinanceira.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA