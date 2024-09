FNDE promove webinar para orientar gestores educacionais envolvidos com o PDDE Educação Especial

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) realizará na próxima quarta-feira, 11, a partir das 14 horas, o webinar “Capacitação PDDE Especial para Apae e Pestalozzi”. O evento tem como objetivo fornecer orientações sobre a habilitação, adesão, execução e prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Educação Especial, além de apresentar a nova plataforma de prestação de contas, BB Gestão Ágil. O evento será transmitido pelo canal oficial do FNDE no Youtube.

“A capacitação é essencial para garantir que todos os envolvidos com os recursos do PDDE Educação Especial estejam bem-informados sobre as especificidades do programa, além de verificar se sua Entidade Mantenedora está apta a receber o atendimento”, afirmou a presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba.

Anderson Sampaio, diretor de Ações Educacionais da autarquia, completou: “São passíveis de atendimento no PDDE – Educação Especial as escolas privadas de educação especial qualificadas como beneficentes de assistência social ou de atendimento direto e gratuito ao público, conforme informações do censo escolar do ano anterior. Este momento será fundamental para equipar os gestores com o conhecimento necessário sobre essa temática.”

A capacitação contará com sessão de perguntas e respostas, onde serão esclarecidas as principais dúvidas enviadas pelos participantes durante a capacitação.