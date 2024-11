Foco no Botafogo: embalado, Vitória inicia preparação para duelo no RJ; veja programação

Após vencer o Criciúma por 1 a 0, na última quarta-feira (20), em jogo chave para permanência na Série A — chegando à vitória nas últimas cinco rodadas — o elenco do Vitória volta aos treinos nesta quinta-feira (21), no período da tarde, agora visando o duelo contra o Botafogo, no sábado (23), no Estádio Nilton Santos, às 19h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade acontece no Centro de Treinamento do Vasco, no Rio de Janeiro. Com 26 jogadores na delegação que deixou Salvador na terça-feira (19), o Vitória fará na sexta-feira pela manhã o último treino antes do duelo contra o Botafogo, atual líder do Brasileirão, com 69 pontos.

Para enfrentar o time carioca, o técnico Thiago Carpini terá o reforço do atacante Everaldo, que seguiu com a delegação desde terça e não participou do jogo em Santa Catarina pelo acúmulo de três cartões amarelos. Após o duelo contra o Botafogo, o elenco do Vitória retorna para Salvador no domingo (22), às 9h.