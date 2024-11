Foi por pouco: Vitória sai na frente, mas cede empate pro Botafogo no fim

Na noite deste sábado (23), o Vitória foi até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alerrandro abriu o placar para o Leão depois de um chute no canto esquerdo. Mesmo com a pressão botafoguense no segundo tempo, o Rubro-Negro formou uma defesa sólida, mas não foi capaz de segurar pelos 90 minutos. Tiquinho Soares aproveitou cruzamento de Matheus Martins e cabeceou para o gol, contando com o desvio em Wagner Leonardo, a bola morreu no gol sem chances para Lucas Arcanjo. A partida terminou em 1 a 1.

Com isso, o Vitória chegou ao número de 42 pontos e a equipe segue na 12ª colocação. O Rubro-Negro ainda aguarda o desfecho da rodada, faltando os jogos de Grêmio, Athletico-PR e Fluminense. Times envolvidos na briga contra o rebaixamento.



O Vitória agora terá uma semana para se preparar para mais um embate decisivo pela luta contra o rebaixamento. No próximo domingo (1), a equipe vai enfrentar o Fortaleza, desta vez, ao lado do seu torcedor, no Estádio do Barradão. A bola rola às 18h30 pela 36ª rodada do Brasileirão.

Equipe do Vitória em última reunião antes do jogo | Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O JOGO

No primeiro minuto de jogo, Cárceres cruzou rasteiro na área, Tchê Tchê tentou afastar, mas a bola sobrou para Janderson que encontrou Willian Oliveira. O volante finalizou perto da meta de John.

BOOOM!!!

Aos 19 minutos, Willian Oliveira cruzou para Raúl Cárceres, o lateral passou para Matheuzinho, que cruzou na área e Bastos afastou parcialmente. A bola sobrou para Alerrandro que finalizou no canto rasteiro, sem dar chances para John, que ficou paralisado. Gol do Vitória! 1 a 0.

POR MUITO POUCO!

Aos 39 minutos, Cuiabano recebeu o passe em profundidade de Almada e cruzou rasteiro na pequena área para Igor Jesus. O centroavante finalizou com um carrinho para obrigar Lucas Arcanjo a fazer boa defesa.