“Fora da agenda”: Lula recebe presidente da Petrobras e João Campos

Ricardo Stuckert/PR

1 de 1 Imagem colorida mostra presidente Lula apertando a mão do prefeito de Recife, João Campos – Metrópoles – Foto: Ricardo Stuckert/PREm reuniões fora da agenda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu, nesta quarta-feira (29/5), com a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, além do prefeito de Recife, João Campos (PSB).

Os encontros não estavam previstos na agenda divulgada pelo Planalto, que só foi atualizada após a realização dos encontros. O teor das reuniões também não foi divulgado pelo governo.

A reunião com Magda Chambriard marca o primeiro encontro de Lula com a nova presidente da Petrobras, que teve sua nomeação aprovada na última sexta-feira (24/5) pelo Conselho de Administração da empresa.

Já o encontro com o João Campos foi registrado no perfil oficial do presidente no X, antigo Twitter. Lula descreveu o política recifense como “o mais pop do Brasil”. Nesta quarta, o atual prefeito conseguiu costurar o apoio do União Brasil a sua candidatura à reeleição.

