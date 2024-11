Fora de campo, Gabigol toma atitude em partida contra o Atlético-MG

Fora de campo, Gabigol decidiu assistir ao jogo entre Flamengo e Atlético-MG. O atacante do rubro-negro carioca ficou de fora da partida depois de anunciar a saída do clube, logo após o time conquistar a Copa do Brasil contra o alvinegro mineiro.

A princípio, Gabriel Barbosa anunciou que iria acompanhar a disputa no setor norte do Maracanã, lugar muito disputado pela torcida, sendo classificado como um dos melhores do estádio.

No entanto, pensando na segurança do atleta e do público, o staff de Gabigol achou mais prudente realocá-lo para um camarote. Mesmo estando em um espaço mais privado, ele pretende interagir com os flamenguistas que estarão no estádio.

Para entender a polêmica: a diretoria do time decidiu afastar Gabriel dos gramados, com o objetivo de “manter a harmonia” da equipe, desde o alvoroço causado pela notícia de que não vai renovar com o clube. Porém, existe a expectativa de um encontro presencial entre o boleiro e os dirigentes, para organizar uma despedida com o atleta em campo.

No próximo domingo (17/11), o Flamengo enfrenta o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. Fora esse, até o final do ano ainda terá mais outros dois jogos, sendo um no dia 1º de dezembro, contra o Internacional; e o outro no dia 8 de dezembro, contra o Vitória.