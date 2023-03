Fora de casa, Bahia encara o Camboriú por vaga na terceira fase da Copa do Brasil

O Bahia tem uma decisão pela Copa do Brasil nesta quarta-feira (8). Enfrenta o Camboriú-SC, na disputa de uma vaga na terceira fase. A partida será no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú (SC), às 19h.

Será o primeiro adversário de fora do estado que o Esquadrão enfrentará na competição. Na primeira fase, deixou o Jacuipense pelo caminho com goleada de 4×1.

Apesar do oponente ser desconhecido, o Bahia chega ao confronto sob a desconfiança dos tricolores no trabalho desenvolvido pelo técnico Renato Paiva. O time voltou a jogar mal no clássico contra o Vitória, pela Copa do Nordeste, e a defesa sofreu mais um gol por falha grotesca de marcação no empate por 1×1, na Fonte Nova.

Diferentemente do que aconteceu na primeira fase, o Bahia não tem a vantagem do empate por ser o visitante. Em caso de igualdade no placar durante o tempo normal, o classificado será definido nos pênaltis. Por isso, toda atenção é pouca, já que o time baiano foi vazado em 13 dos 16 jogos que disputou em 2023.

“A gente tem essa cobrança interna da nossa linha defensiva. Precisamos dessa constância sem sofrer gols. Estamos trabalhando para isso, o professor sempre nos chama após os treinos para ver vídeos e fazer treinos específicos. Estamos evoluindo, temos uma linha que até o Ba-Vi não tinha jogado junta. Isso não é desculpa, mas estamos fazendo o máximo para melhorar”, comentou o zagueiro Gabriel Xavier.

Renato Paiva tem o retorno do lateral Ryan e do volante Acevedo após cumprirem suspensão no Ba-Vi. O uruguaio é quem tem mais chance de iniciar como titular. Disputa a vaga com Yago.

Fora de casa, o Bahia tem uma dupla missão. Para se classificar sem sustos, precisa encerrar o jejum contra equipes de fora do estado, já que este ano só venceu times baianos. Perdeu de Sampaio Corrêa, Fortaleza e Sport e empatou com o Ferroviário. Todos pela Copa do Nordeste.

Por sinal, esta é a primeira vez que o Bahia enfrentará o Camboriú. O Cambura, como é conhecido, foi fundado em 2003 e atingiu um feito inédito este ano ao eliminar o Manaus e chegar à segunda fase da Copa do Brasil.

O Camboriú conquistou o acesso à primeira divisão catarinense em 2021. No ano passado, foi vice-campeã estadual. Perdeu o título para o Brusque na final.

Já na atual temporada, corre sério risco de ser rebaixado. A equipe treinada por Júnior Lopes (filho do ex-técnico Antônio Lopes) venceu apenas dois dos 10 jogos e está a dois pontos da zona.

O Bahia precisa ficar atento aos atacantes Calyson e Júnior Pirambu. O primeiro é o artilheiro do time no ano, com quatro gols. E Pirambu teve passagem de destaque pelo Brusque, quando foi campeão e artilheiro da Série D de 2019, com 10 gols.

Confira as prováveis escalações:

Camboriú: Júnior Belliato, João Carlos, Tom, Renan Diniz e Dieyson; Wagner Balotelli, Gabriel Tonini, e Dudu Figueiredo; Calyson, Emerson Machado e Franklin. Técnico: Júnior Lopes.

Bahia: Marcos Felipe, André, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Acevedo e Cauly; Jacaré, Ricardo Goulart e Biel. Técnico: Renato Paiva.