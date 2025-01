Fora do Carnaval, Gracyanne se desculpa com escola de samba

Anunciada no BBB25 ao lado da irmã, Giovanna Jacobina, Gracyanne Barbosa deixou uma carta aberta para a Camisa Verde e Branco, escola de samba de São Paulo. A musa fitness ia desfilar como madrinha de bateria no Carnaval deste ano. “Sempre me acolheu com tanto amor”, disse.

“Como todos sabem, fui convidada, em segredo, para participar do BBB25. Desde o primeiro momento, pensei muito na escola. Afinal, venho contando os dias para estar com vocês no Anhembi. Não sei o que vai acontecer na casa nos próximos meses e, principalmente, quando vamos poder sambar juntos novamente”, ressaltou.

Gracyanne seguiu no texto compartilhado nas redes sociais: “Mas, quero que saibam que o Camisa Verde e Branco segue comigo em pensamento e no coração, como uma família que sempre me acolheu com tanto amor.”

A ex de Belo fez questão de demonstrar gratidão aos integrantes e dirigentes da Camisa Verde e Branco. “Agradeço imensamente por todo o carinho e conto com a torcida de vocês. Espero também poder representá-los dentro do jogo”, frisou.

Por fim, Gracyanne Barbosa se desculpou e garantiu que tem planos de retornar para a alviverde. “Perdoem a minha ausência nos próximos compromissos da escola, já que estarei nesse outro desafio. Não vejo a hora de estar com vocês pessoalmente novamente!”, encerrou.

Leia a carta aberta na íntegra: