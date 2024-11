Fora do Criança Esperança, Renato Aragão se emociona com Teleton no SBT

Renato Aragão, aos 89 anos, foi uma das grandes presenças no palco do Teleton deste sábado (9), transmitido pelo SBT. Emocionado, o humorista recebeu aplausos calorosos do público, marcando sua participação na campanha da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), especialmente significativa para ele, que este ano não participou do Criança Esperança, programa do qual sempre fez parte na Globo. Durante o evento, um vídeo de 1999 foi exibido, mostrando a primeira colaboração de Renato com o Teleton. “Não sei como agradecer esse carinho todo”, expressou, visivelmente tocado.

Acompanhado pela filha, a atriz Lívian Aragão, de 25 anos, Renato recebeu o apoio da família no palco, onde Lívian permaneceu ao lado dele durante toda a homenagem. O apresentador Ratinho também se divertiu com o humorista e brincou: “Realizei um sonho: abracei Renato Aragão no camarim.” Renato, sempre carismático, respondeu prontamente: “Venha cá! Dê outro”.

Em 2023, Renato já havia colaborado com o Teleton, gravando um vídeo especial em que pedia doações e destacava a importância da campanha da AACD. Sua presença neste ano reforça sua dedicação às causas sociais, emocionando o público que o aplaudiu calorosamente, agradecendo pelo legado e apoio contínuo à instituição.

