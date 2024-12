Fora do SBT, Christina Rocha reage ao retorno de Casos de Família

No comando do Casos de Família desde 2009, Christina Rocha quebrou o silêncio e reagiu ao retorno do Casos de Família, que voltará à grade do SBT. Jojo Todynho e Pablo Marçal são um dos nomes cotados para apresentar a atração.

“O Casos de Família’ é um programa importantíssimo que ajuda a combater o desrespeito contra as mulheres e as minorias, relacionamentos abusivos, violência doméstica. Principalmente, é uma luta contra o preconceito”, disse.

Num vídeo no Instagram, a artista completou: “É importante porque é um canal direto com o povo, ajudando na conscientização com uma linguagem simples, irreverente, mas, principalmente, inclusiva. Espero que continue assim”.

Além de Jojo e Marçal, Leo Dias e Cariúcha também passarão por testes no Casos de Família, de acordo com o colunista Flávio Ricco e o jornal Folha de S. Paulo.

Para quem não lembra, Pablo Marçal levou uma cadeirada de José Luiz Datena durante um debate, quando concorria a prefeito de São Paulo, nas últimas eleições.

Assista ao vídeo de Christina Rocha: