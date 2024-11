Uma mulher foi presa na tarde deste sábado (9) em Salvador por policiais da 37ª CIPM. Segundo a Polícia Militar (PM-BA), a mulher estava foragida sob acusação de cometer maus-tratos a uma criança em Gandu, no Baixo Sul do estado.

Os PMs faziam rondas na região do Largo do Tanque, em Salvador, quando foram acionados, através do Cicom, para averiguar informação sobre uma mulher que transitava na região, com ordem judicial em aberto.