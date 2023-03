Foragido da Justiça do Rio é preso pela PRF no extremo sul da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta quinta-feira (30/03), um foragido da justiça que possuía mandado de prisão em aberto pelo cometimento do crime de posse irregular de arma de fogo.

Equipe fiscalizava no Km 880 da BR 101, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, quando abordou uma carreta, emplacada no Espírito Santo. Foram solicitados os documentos do veículo e do motorista.

Em consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que o condutor, um homem de 35 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, delito previsto no Estatuto do Desarmamento. O documento foi expedido em 11 de junho de 2019 pelo Tribunal do Júri do Estado do Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, os policiais verificaram também que o conjunto veicular transitava na rodovia com mais de 3 mil quilos de excesso de peso. O excesso verificado gerou uma multa de natureza gravíssima, referente a infração de trânsito prevista no art. 231, inciso V do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A carreta só será liberada após transbordo da quantidade excedente.

Diante dos fatos, o foragido que é residente em Nova Friburgo (RJ) foi apresentado à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil, para que seja encaminhado ao presídio e tenha início o cumprimento da pena.