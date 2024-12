Foragido da Justiça por estupro de vulnerável é localizado no Extremo Sul baiano

Um foragido da Justiça foi preso na tarde desta terça-feira (17) em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul baiano. O homem tinha contra ele um mandado de 20 anos de condenação por estupro de vulnerável. A medida foi determinada pela Justiça de Rio das Ostras, no interior do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado no distrito de Duque de Caxias, zona rural de Teixeira de Freitas. Após preso, o condenado foi encaminhado à delegacia do município baiano, para a adoção das providências cabíveis.