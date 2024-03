Foragidos de Mossoró podem ter sido avistados em Baraúna, no Rio Grande do Norte

A polícia realiza buscas na zona rural de Baraúna, no Rio Grande do Norte, à procura de foragidos da penitenciária de Mossoró. Duas mulheres que trabalham em uma fazenda de frutas teriam visto, na madrugada de quinta, 29, dois homens sujos no assentamento Vila Nova 2. Os suspeitos teriam fugido para a mata ao perceber a presença delas. A área foi cercada e cães farejadores auxiliam nas investigações. As buscas já duram 17 dias. As equipes policiais intensificam as ações na região, que é próxima ao local onde os detentos teriam tentado invadir uma casa no último domingo (25). Acredita-se que os foragidos ainda estejam no Rio Grande do Norte e as investigações se concentram na divisa do estado com o Ceará. Na quinta, um homem foi preso na região metropolitana de Fortaleza (CE) sob suspeita de ajudar os fugitivos. Seis pessoas já foram detidas desde o início das buscas.

A fuga dos presos, considerada inédita em presídios federais, ocorreu na madrugada do dia 14. Os fugitivos, Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, chamado de Deisinho, são suspeitos de terem ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. As investigações preliminares apontam que os detentos utilizaram uma barra de ferro retirada da própria cela para escavar um buraco na luminária e assim conseguirem escapar. As unidades federais de segurança máxima, criadas a partir de 2006, têm como objetivo desarticular o crime organizado através do isolamento e vigilância de lideranças de facções. A fuga dos detentos foi considerada grave pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que anunciou medidas para reforçar a segurança nas unidades, como a nomeação de mais policiais penais federais e o fortalecimento das muralhas, como a de Brasília, em outras unidades do país.

