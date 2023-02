Foragidos são encontrados pelo Reconhecimento Facial no Carnaval

O Sistema de Reconhecimento Facial da SSP localizou os três foragidos da Justiça no segundo dia de Carnaval. Os flagrantes ocorreram nesta sexta-feira (17), nos circuitos Dodô (Barra) e Batatinha (Centro Histórico). Dois criminosos possuíam mandados de prisão expedidos pela prática de roubos e o terceiro por homicídio.

O primeiro caso aconteceu, na Barra. O assaltante foi flagrado pelas câmeras, que apontaram 91% de semelhança, gerando um alerta. O Centro Integrado de Comunicações (Cicom) acionou equipes da 11a CIPM, que realizaram a checagem de documentos e condução para a Polinter.

Na sequência, o sistema gerou um novo alerta, indicando 92% de semelhança para outro criminoso envolvido em assaltos. O Cicom imediatamente, e com apoio do sistema de LTE (equipamento portátil, semelhante a um smartphone, por onde são enviadas imagens), direcionou guarnições do 18° BPM até o suspeito.

O homem foi abordado e, após confirmação da documentação, foi apresentado na Polinter, onde o mandado expedido pela 17a Vara Criminal de Salvador foi cumprido.

O homicida foi o terceiro foragido ase encontrado. Pouco depois das 15h, o Cicom recebeu um alerta de 90% de semelhança para um homicida foragido da Justiça, circulando pelo circuito Dodô.

Equipes da 11a CIPM (Barra) foram acionadas e interceptaram o homem. Após confirmação de documentos, o suspeito foi conduzido até a Polinter. Na unidade da Polícia Civil, o mandado de prisão temporária expedido pela Vara Criminal de Salvador foi cumprido.

A ferramenta da SSP está instalada nos 42 Portais de Abordagem e em pontos fixos estratégicos.

“Empregamos força total no Carnaval da Bahia, com o investimento de 70 milhões de reais, o maior da história. Diariamente vamos ajustando o trabalho para garantir a paz aos baianos e turistas”, declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.