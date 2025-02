Foram vendidos mais tablets em 2024 e Apple continua dominando

O mais recente relatório da Canalys indica que as vendas de tablets tiveram um aumento global em 2024 em comparação com o ano anterior.

Segundo o site TechRadar, as vendas de tablets cresceram 9,2% no último ano. No primeiro trimestre, o aumento foi de 1%, mas nos três trimestres seguintes, os números subiram 18%, 11% e 5,6%, respectivamente.

Sem surpresa, os iPads da Apple continuam dominando o mercado de tablets, com uma participação de 42,3%. Já a Samsung ficou com 17,8% do mercado.

