Força-tarefa aponta queda de 78,6% nas mortes violentas intencionais em Feira de Santana após intervenção em presídio

Desde o dia 21 de outubro, o Ministério Público da Bahia (MP-BA), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) e a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) atuam no Conjunto Penal de Feira de Santana (CPFS). De lá até aqui, a Operação Angerona constatou uma redução de 78,6% nos índices de crimes violentos letais intencionais (CVLI) na região.

Conforme levantamento das entidades, entre os dias 21 e 28 deste mês foram registrados três CVLIs na Princesa do Sertão. Para o mesmo período de 2023, foram 14 mortes violentas intencionais. Nesta semana, até o momento não houve registro de CVLI no município.

Os números refletem os resultados da operação, ainda em andamento no conjunto penal, e conta com a atuação do MP-BA através do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Orgamizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco).