Força-tarefa caminha para primeira prisão de envolvido em execução no Aeroporto de Guarulhos

A força-tarefa do governo de São Paulo está intensificando as investigações para localizar os responsáveis pela morte do empresário Antônio Vinícius Gritzbach, que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos no dia 8 deste mês. As autoridades estão otimistas, pois acreditam ter identificado um dos atiradores e esperam que a primeira prisão ocorra em breve. O nome do suspeito permanece em sigilo, considerando a sensibilidade do caso. A delegada Ivalda Aleixo, que dirige o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), revelou que a polícia conseguiu identificar o indivíduo que colocou uma sirene no veículo utilizado pelos criminosos, um Volkswagen Gol que foi encontrado abandonado nas proximidades do local do crime.

As investigações indicam que os assassinos receberam um sinal de dentro do aeroporto, o que lhes permitiu escolher o momento exato para agir. A morte de Gritzbach ocorreu após ele firmar um acordo de delação premiada com o Ministério Público, no qual denunciou membros do PCC envolvidos em atividades de lavagem de dinheiro. Além disso, ele também fez acusações contra policiais civis, alegando corrupção. Em resposta às denúncias, os policiais mencionados na delação foram afastados de suas funções operacionais e realocados para atividades administrativas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira