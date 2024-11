Força-tarefa é criada para investigar assassinato de empresário em São Paulo

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou a formação de uma força-tarefa para apurar a morte do empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach, que ocorreu no Aeroporto de Guarulhos. A investigação será coordenada pelo delegado Osvaldo Nico Gonçalves e contará com a colaboração da Polícia Federal. Durante a apuração, foi revelado que os criminosos tentaram queimar o veículo utilizado no crime, um Volkswagen Gol preto, que foi encontrado nas proximidades do local do assassinato. A polícia coletou material genético do carro, além de ter apreendido três fuzis e uma pistola. A atuação de quatro policiais militares que estavam responsáveis pela segurança de Gritzbach será analisada, uma vez que eles estavam realizando atividades externas, o que é considerado irregular.

Além disso, o secretário Derrite destacou que serão investigadas as denúncias de corrupção policial que foram feitas por Gritzbach. Os policiais civis mencionados nessas denúncias serão afastados de suas funções enquanto as investigações estão em andamento. Gritzbach era um delator em um caso de lavagem de dinheiro relacionado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). O empresário foi alvo de um ataque brutal, sendo atingido por dez disparos. Este não foi o primeiro atentado contra sua vida; ele já havia sofrido uma tentativa anterior. Informações indicam que a recompensa pela sua cabeça chegava a R$ 3 milhões, o que evidencia a gravidade da situação em que ele se encontrava.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA