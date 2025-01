Força, velocidade e garras: veja os 10 predadores mais ferozes da natureza

O reino animal é repleto de espécies ferozes, com força avassaladora, grande velocidade e garras capazes de agarrar as presas sem as soltar. Com certeza, ao falar sobre predadores, na sua mente já vêm leões e tubarões, mas você sabe qual é o top 10 desses animais? Continue a leitura e confira!

Confira os 10 predadores mais ferozes do mundo animal

Antes de conferir a lista com o top 10 dos predadores mais ferozes da natureza, é importante que saiba que esses animais estão na mais alta cadeia alimentar em relação às suas presas, sendo geralmente maiores do que elas. Esses animais também costumam atacar suas presas junto a um grupo ou com uma matilha.

Além da força, velocidade e muitas vezes as garras, os predadores também possuem sentidos aguçados para encontrar suas vítimas. Além disso, eles ainda são excelentes em capturar presas. A seguir, confira a lista!

10 – Onça-pintada

Crédito: Daiane Cris – Shutterstock

Com a possibilidade de chegar aos 76 cm de altura e 1,85 m de comprimento, a onça-pintada tem o peso geralmente entre 56 kg e 96 kg, mas algumas conseguem atingir os 100 kg. A espécie vive na América do Sul e está no topo da cadeia alimentar, dominando a região.

Apesar do domínio, ela concorre com jacarés e sucuris muito fortes. A onça-pintada se destaca pela poderosa mordida com 300 kg de pressão, capaz de perfurar crânios e quebrar cascos de tartarugas, além de outras coisas. Ela é especialista em perseguir suas presas e ainda armar emboscadas perfeitas para atacar de forma feroz.

9 – Lobo-cinzento do Alasca

Imagem: Shutterstock IA

Sobrevivente da Era do Gelo, o lobo-cinzento do Alasca é uma animal que tem tudo que um predador extremamente feroz precisa: força, velocidade e inteligência. Ele vive em alcateias e faz um trabalho perfeito em equipe.

O animal consegue pensar em estratégias incríveis de caçadas, criando emboscadas infalíveis para cercar as suas presas. O seu físico pode ser de 80 a 90 cm de altura das patas ao ombro, com chance de alcançar de 1,60 a 2 metros de comprimento sem a cauda. Sua velocidade é de 60 km/h em um percurso longo, pois ele é muito resistente.

Além disso, o seu corpo grande e forte, que pode ser de 180 a 248 kg de pressão, pode dar uma alta performance na mordida e ajudar a prensar, rasgar e tirar a carne da vítima. Na América do Norte, este animal está no topo da cadeia alimentar.

8 – Sucuri-verde

Imagem: Vladimir Wrangel/Shutterstock

Com a capacidade de atingir entre 4 e 6 metros de comprimento, a sucuri-verde é muito flexível, tem uma força gigantesca e grande versatilidade, o que a faz ter um ataque muito rápido e feroz.

Ela mata suas presas apenas se enrolando e apertando-as, mas consegue comê-las vivas e inteiras. Diferentes de outras cobras, a espécie não é peçonhenta, ou seja, não possui veneno, mas o que a torna feroz e avassaladora é a sua força brutal.

7 – Crocodilo-de-água-salgada

Imagem: Susan Flashman/Shutterstock

O crocodilo já costuma ser assustador só pela sua aparência feroz, mas, além disso, ele é extremamente forte e pode alcançar os 1.678 kg, o que resulta em sua força inacreditável de mais de uma tonelada, sendo capaz de cortar humanos em fatias.

O animal consegue chegar aos 7 metros de comprimento e fazer percursos em 30 km por hora. Eles são muito traiçoeiros e tão ferozes que, dentro da água, conseguem fazer um giro que despedaça a carne do animal.

6 – Leão africano

Imagem: Spirit9/ Shutterstock

Podendo alcançar os 2,5 metros de comprimento, o leão africano pesa 25 kg em média e corre a 50 km/h. No entanto, as leoas são ainda mais velozes, pois atinge os 80 km/h. Além disso, sua força é incrível, sendo capaz de atacar com muita força as zebras, gnus, veados, búfalos e outros animais. Eles são o topo da cadeia alimentar da Savana Africana.

O seu ataque é muito feroz por conta de sua rápida corrida e ataque diretamente no pescoço, o que sufoca a presa com uma mordida. Suas mandíbulas são muito fortes e os seus dentes podem chegar a 6 cm.

5 – Tigre Siberiano

Imagem: Freepik

Maior felino que existe, o tigre siberiano pode chegar aos 3,4 metros de comprimento e 1,2 metros de altura. O seu peso máximo é de 310 kg. Ele também se destaca pela capacidade de atingir os 94 km/h, ficando atrás apenas do guepardo no quesito velocidade.

Além disso, sua ferocidade se deve à sua habilidade de saltar, escalar e nadar, além de ser o felino mais forte do mundo, com mordidas e garras que intimidam diversos animais e seres humanos.

4 – Urso-pardo de Kodiak

Imagem: Dennis W Donohue/Shutterstock

Com o peso médio entre 270 kg e 751 kg, além dos 2,8 metros de comprimento, este é um dos animais mais fortes do mundo, o qual consegue esmagar suas presas. Ademais, suas garras longas e afiadas, junto com uma mordida incrivelmente poderosa, consegue chegar a 600 kg, podendo atravessar o osso da vítima.

Sua velocidade é estimada em 30 km/h. Essa espécie costuma se alimentar de folhas e carnes; por isso, é classificada como um animal onívoro. Geralmente tem cervos, alces, renas, pequenos roedores e veados como presas.

3 – Urso polar

Imagem: jo Crebbin/Shutterstock

Considerado o urso mais forte do mundo, o urso polar tem as maiores garras e mordida da espécie. Geralmente ele chega a 3 metros de comprimento, com altura de cernelha de 2,4 metros, peso de 500 kg, podendo atingir os 700 kg. Suas garras são de 5 cm de comprimento e a mordida é de 84.3 kg/cm².

O urso polar também tem a capacidade aguçada de viver na água, podendo ficar dias nadando. Ele é o único urso carnívoro da terra e precisa caçar muito para se alimentar.

2 – Tubarão-branco

Imagem: USMANboy/Shutterstock

Uma das criaturas mais temidas do planeta, o tubarão-branco tem uma boca com 300 dentes que se assemelham a facões, serrilhados e adiados, cada um com 8 centímetros. Sua mordida é muito poderosa.

Seu tamanho máximo é de 7 metros de comprimento e peso de 2,5 toneladas. Sua velocidade é de 55 km/h. Ele ainda conta com uma inteligência muito grande para fazer emboscadas e atacar suas presas.

O tubarão-branco ainda possui um olfato muito apurado, possibilitando a detecção de uma pequena gota de sangue mesmo a grandes distâncias. Além disso, seu sentido é muito afiado, junto com a incrível percepção de movimento na água e tato capaz de notar vibrações, o que facilita achar as vítimas.

1 – Baleia-orca

Imagem: TanKr/Shutterstock

A baleia-orca é o maior predador do reino animal. Ela, inclusive, é a predadora de tubarões. Apesar do nome, ela não é uma baleia, mas sim um Delphin, da mesma família do golfinho. Sua força é a principal virtude dela, além de ter as nadadeiras para bater nos animais e lançá-los de dentro da água para metros de altura fora.

Sua velocidade é de aproximadamente 55 km/h. Ela também tem sua inteligência muito desenvolvida, tendo alta capacidade para caçar suas presas. O animal consegue observar os pontos fracos das vítimas.

Outra habilidade da baleia-orca é quebrar o gelo para capturar animais que estão sobre ele. Seus sentidos muito apurados, como a ecolocalização, funcionam semelhante a um radar.

