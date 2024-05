Forças Armadas auxiliam em resgates após chuvas no RS

Exército atua com mais de 400 militares e conta com auxílio de aeronaves da FAB; Marinha cedeu ao menos duas embarcações

Na imagem, militar prepara embarcação que será usada no resgate após chuvas no RS Divulgação/Exército

PODER360 1.mai.2024 (quarta-feira) – 16h20



O Exército, a Marinha e a FAB (Força Aérea Brasileira) mobilizaram efetivos para auxiliar em regastes no Rio Grande do Sul depois das fortes chuvas que atingiram o Estado.

Os temporais já deixaram ao menos 10 mortos, 11 feridos e outros 21 desaparecidos. Os dados foram divulgados na manhã desta 4ª feira (1º.mai.2024) pela Defesa Civil do Estado.

O Exército atua no resgate com 450 militares, que operam em 27 viaturas, 6 embarcações e 2 aeronaves. A Marinha disponibilizou duas embarcações e duas aeronaves para a ação. Já a Aeronáutica, enviou 2 helicópteros.

Mais de 100 cidades gaúchas registraram danos e ocorrências por causa dos temporais. São pelo menos 47 trechos de estradas com bloqueios.

APOIO FEDERAL O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na noite de 3ª feira (30.abr) o apoio do governo federal ao Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas que atingiram o Estado.

Em publicação no X, o presidente tratou as chuvas como “reflexos” das mudanças climáticas e disse que conversou por telefone com Leite. O chefe do Executivo disse ter colocado o Planalto “à disposição” do Estado e que, “no que for necessário”, irá “somar esforços” ao governo estadual e às prefeituras.

