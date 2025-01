Forças Armadas iniciam alistamento militar feminino

As Forças Armadas abriram as inscrições para o alistamento militar feminino voluntário. O prazo segue até o dia 30 de junho. O processo seletivo é destinado a mulheres que nasceram em 2007 e que completarão 18 anos em 2025. A incorporação das selecionadas está programada para ocorrer em duas etapas: a primeira entre 2 e 6 de março de 2026 e a segunda entre 3 e 7 de agosto do mesmo ano, com um período de serviço de 12 meses, que pode ser estendido por até oito anos.

As interessadas devem residir em um dos 28 municípios de 14 Estados que fazem parte do Plano Geral de Convocação: Águas Lindas de Goiás (GO), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Cidade Ocidental (GO), Corumbá (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Formosa (GO), Fortaleza (CE), Guaratinguetá (SP), Juiz de Fora (MG), Ladário (MS), Lagoa Santa (MG), Luziânia (GO), Manaus (AM), Novo Gama (GO), Pirassununga (SP), Planaltina (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS), Santo Antônio do Descoberto (GO), São Paulo (SP) e Valparaíso de Goiás (GO).

Saiba como se inscrever

Neste ano, estão disponíveis 1.465 vagas, 1.010 para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha. A meta é que 20% dessas oportunidades sejam preenchidas por mulheres. O processo de seleção para as candidatas incluirá uma série de etapas, como entrevistas, testes físicos e exames de saúde. O alistamento pode ser realizado tanto de forma presencial quanto online. O site da corporação alerta sobre a possibilidade de fraudes em plataformas que se passam por oficiais.

Embora a presença feminina nas Forças Armadas seja uma novidade em termos de alistamento, mulheres já fazem parte das carreiras militares desde a década de 1980. Atualmente, cerca de 37 mil mulheres estão ativas nas Forças Armadas, o que representa aproximadamente 10% do total de efetivos. Essa iniciativa de alistamento voluntário é um passo significativo para a promoção da igualdade de gênero nas instituições militares do país.

