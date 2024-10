Forças da Segurança alcançam 93 integrantes de facções e apreendem 1,5 tonelada de drogas

As operações de inteligência e repressão qualificada contra organizações criminosas foram intensificadas a partir de quarta-feira (16).

Em pouco mais de 72 horas, as Forças de Segurança da Bahia prenderam 93 membros de facções criminosas e desmantelaram esses grupos com a apreensão de cinco fuzis e 1,5 tonelada de maconha, cocaína e crack.

Outra ação importante aconteceu no bairro de Pernambués, na capital. Sete criminosos foram detidos com quatro fuzis, pistolas, coletes balísticos, munições e drogas. Esse grupo é ligado a homicídios e incêndios de ônibus. Na madrugada deste domingo (20), mais um fuzil calibre 5,56 foi apreendido no mesmo bairro, além da captura de outro membro da facção.

“Até agora, 87 líderes de facções foram alcançados e 67 fuzis apreendidos em 2024. As Forças de Segurança da Bahia continuarão a agir com rigor contra as organizações criminosas. Não vamos dar trégua”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.