Forças de segurança investigam origem de arma utilizada no ataque a escola em Heliópolis

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia, por meio das Forças de Segurança, investiga a origem da arma utilizada por adolescente durante ataque no Colégio Municipal Dom Pedro I, na sexta-feira (18). A tragédia com quatro vítimas fatais aconteceu em um povoado da zona rural da cidade de Heliópolis, no semiárido baiano.

Um adolescente de 14 anos, aluno da instituição de ensino, usou o revólver para atingir três colegas. Em seguida ele efetuou disparo contra o próprio corpo. As três vítimas foram identificadas pela Polícia Civil como Adriele Vitória Silva Ferreira, Fernanda Souza Gama e Jonathan Gama Santos. A última vítima e autor do ataque não teve a identidade revelada.

