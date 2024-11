Forças policiais da Bahia e Mato Grosso prendem líder de facção que levava vida de empresário em Cuiabá

O trabalho de inteligência da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, em parceria com a FICCO Mato Grosso, resultou na captura do líder de uma facção com atuação na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O flagrante aconteceu na manhã desta quarta-feira (6), na cidade de Cuiabá, durante deflagração da Operação Nexus.

Dois mandados de busca e o de prisão contra o criminoso foram cumpridos. As investigações mostram que o traficante era responsável pelo envio de fuzis, pistolas, carregadores, munições e drogas para os comparsas na Bahia. Os materiais ilícitos eram negociados na Bolívia.

Na capital do Mato Grosso, o criminoso baiano, usando documentos falsos, se passava por empresário, morava em uma casa de luxo, em bairro nobre, e mantinha rotina de alto padrão. Bolsas e relógios importados eram adquiridos pelo líder de facção.