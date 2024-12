Forças rebeldes da Síria tomam cidade berço da insurreição de 2011 e avançam rumo a Damasco

O governo sírio perdeu nesta sexta-feira (6) o controle da cidade de Dera e de mais de 90% da província homônima, localizada no sul do país, conforme informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH). Dera, conhecida como o berço da insurreição de 2011, foi tomada por facções locais, levando as forças do regime a se retirarem. Simultaneamente, intensos bombardeios realizados por forças russas e sírias contra posições rebeldes próximas a Homs, a terceira maior cidade da Síria, deixaram ao menos 20 mortos, incluindo cinco membros de uma mesma família, segundo o OSDH. Os ataques ocorrem enquanto as forças insurgentes avançam na região, desafiando o regime do presidente Bashar al-Assad.

O grupo rebelde Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) assumiu o controle das cidades de Rastan e Talbiseh, próximas a Homs, e se prepara para um possível ataque decisivo contra o regime. A ofensiva tem gerado uma onda de deslocamento em massa, com milhares de pessoas fugindo da região. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram rodovias repletas de veículos em direção a áreas mais seguras.

A perda de Homs seria um golpe significativo para o governo Assad, dado o valor estratégico da cidade como centro logístico e econômico. Além disso, os insurgentes já declararam que, após Homs, pretendem direcionar sua ofensiva à capital Damasco.

*Reportagem produzida com auxílio de IA