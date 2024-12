Ford anuncia lançamento de Mustang manual para 2025

Tem novidade da Ford chegando no ano que vem. A montadora confirmou o lançamento do novo Mustang com transmissão manual. A expectativa é que o modelo também chegue ao mercado brasileiro.

A empresa ainda divulgou o seu balanço de 2024 no Brasil. A marca vai fechar o ano com um crescimento expressivo nas vendas, atingindo o melhor resultado desde a adoção do seu novo portfólio no país.

Item para colecionadores

Segundo a Ford, o novo Mustang será uma edição limitada e comemorativa dos 60 anos do muscle car.

O modelo é destinado aos fãs de alto desempenho, esportividade e da emoção de dirigir.

A empresa destaca que “ele adiciona mais um item de exclusividade ao ícone e terá seus detalhes revelados mais adiante”.

Ainda de acordo com a montadora, “o câmbio manual se soma a outros atributos introduzidos recentemente na sétima geração do Mustang para continuar sendo a expressão máxima do muscle car”.

Visão do interior do Mustang (Imagem: divulgação/Ford)

Leia mais

Ford lança carro elétrico de entrada… na Europa

Ford pede que clientes não carreguem seus carros elétricos em pontos da Tesla

BYD ultrapassa Ford em vendas globais no terceiro trimestre

Ford teve aumento expressivo nas vendas no Brasil

Além do anúncio do novo modelo, a Ford divulgou os resultados da empresa no Brasil em 2024. A marca vai fechar o ano com um crescimento de 70% nas vendas e um total de mais de 47 mil veículos.

Um dos destaque é a Ranger, que cresceu quase 60% no ano e somou mais de 30 mil unidades, registrando recordes históricos de vendas e participação em seus quase 30 anos de comercialização no Brasil. Por conta da alta procura, a Ford já anunciou que vai aumentar em 15% a produção da picape em 2025.

Vendas da Ford no Brasil atingiram resultado histórico (Imagem: Poetra.RH/Shutterstock)

Esse resultado excepcional da Ford em 2024 é um reconhecimento do trabalho que estamos desenvolvendo em todas as áreas do negócio, não só para entregar a melhor qualidade para o cliente e uma experiência com a marca memorável, mas também no relacionamento com a rede, gerando um altíssimo nível de satisfação. Martín Galdeano, presidente da Ford América do Sul

Já as vendas da picape Maverick cresceram 123%, sendo que a versão Hybrid, pioneira e líder das picapes híbridas, triplicou de volume. O Territory, por sua vez, mais do que quadruplicou as vendas, com mais de 5 mil unidades no segmento de SUVs. E o Bronco Sport dobrou de volume em 2024.

O post Ford anuncia lançamento de Mustang manual para 2025 apareceu primeiro em Olhar Digital.