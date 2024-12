Forma Turismo promove Natal Solidário em Porto Seguro com distribuição de 20 mil brinquedos

A Forma Turismo, referência no mercado de viagens estudantis no Brasil, anuncia mais uma edição da sua tradicional ação solidária de Natal em Porto Seguro (BA). Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a empresa distribuirá 20 mil brinquedos para crianças de diversas comunidades entre esta sexta-feira e domingo (20, 21 e 22/12). As entregas acontecerão na Praça da Família (20/12), na Praça do Skate (21/12) e nas aldeias indígenas da Orla Norte (22/12). A ação reforça o compromisso da empresa com a população local, que faz parte da história e da construção de toda a trajetória da Forma Turismo.

Renato Costa, CEO da Forma Turismo, destaca a importância da iniciativa. “O Natal Solidário é mais do que um gesto de carinho, é uma forma de expressarmos nossa gratidão a Porto Seguro e sua comunidade, que nos recebe de braços abertos há tantos anos. Queremos compartilhar alegria e fortalecer o espírito de solidariedade que une a todos”.

A ação, que faz parte de um calendário anual de atividades sociais promovidas pela empresa, tem um impacto significativo na região. Desde 2015, a Forma Turismo já beneficiou mais de 40 mil famílias em ações como esta, entregando cerca de 200 mil brinquedos em datas como o Dia das Crianças e o Natal.

“O objetivo das iniciativas sociais desenvolvidas pela Forma vai além da entrega de presentes, é uma maneira de fomentar a união e a interação de toda a comunidade, promover valores como empatia e solidariedade, além de retribuir à população todo o acolhimento que sempre tivemos”, afirma Fabio Medrado, gerente operacional da Forma Turismo.

A relação da Forma Turismo com Porto Seguro transcende as ações sociais. A empresa também colabora ativamente para o fortalecimento econômico da região, especialmente por meio do turismo estudantil, que movimenta a cidade no mês de julho, com a realização do Porto Festival, maior festival estudantil do Brasil.

Realizado pela Forma, anualmente, somente em 2024 o evento movimentou mais de R$ 110 milhões na economia local, organizando cerca de 500 voos fretados para transportar mais de 35 mil alunos de diferentes cidades do país para Porto Seguro, uma operação que gerou quase 3 mil empregos diretos, indiretos e temporários, além de envolver mais de 1 mil profissionais na organização do evento.

