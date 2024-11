Fórmula 1: confira novos horários da classificação e do GP do Brasil

As fortes chuvas em São Paulo neste sábado (2/11), atrapalharam os planos da organização do GP do Brasil de Fórmula 1. A classificação que decide o grid de largada da prova, que seria realizada neste sábado, foi transferida para este domingo (3/11), e a corrida principal teve seu horário alterado, assim como a homenagem ao legado de Ayrton Senna.

Confira os novos horários neste domingo:

Classificação – 7h30

Homenagem a Ayrton Senna – 11h

GP do Brasil – 12h30

O GP do Brasil seria realizado às 14h, mas foi antecipado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).