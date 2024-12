Fórmula 1: Red Bull demite Sergio Pérez

A trajetória do mexicano Sergio Pérez na equipe da Red Bull chega ao fim após temporada melancólica na Fórmula 1 em 2024. A demissão do piloto foi anunciada, nesta quarta-feira (18/12), pela escuderia que ainda não definiu o o substituto para 2025.

Pérez terminou a temporada de 2024 em oitavo lugar na tabela de pilotos, enquanto o companheiro de equipe, Max Verstappen, tornou-se tetracampeão. O mexicano subiu no pódio apenas quatro vezes ao longo do ano e abandou outras quatro corridas.

Ele estava na Red Bull desde 2021 e havia renovado o contrato, em junho deste ano, com a equipe até 2026. O time, porém, mostrou-se insatisfeito com o desempenho de Perez e com o terceiro lugar no campeonato e construtores da F1.