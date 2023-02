Forró na Avenida! Targino Gondim vai sair com trio no Carnaval de Salvador

No meio de tanto axé, um forró vai se destacar com uma sanfona inconfundível. O cantor Targino Gondim terá um trio elétrico no Carnaval de Salvador, no circuito Campo Grande, a partir das 16h, para a alegria dos amantes do arrasta pé. No dia anterior, o artista vai cantar também em trio com Alexandre Leão, no bloquinho Pop Zen.

Em cima do trio, o forrozeiro de Juazeiro vai levar músicas de artistas consagrados, como Edson Gomes, Bob Marley, Gilberto Gil, Bell Marques e Asa de Águia, além de canções próprias e clássicas do forró.

O artista também vai se apresentar no domingo (19), no palco de Cajazeiras, levando um repertório que tem canções como “As Mangas Do Nosso Amor”, “Mãe Já”, “Esperando Na Janela”, “Vamos Fugir, Árvore”, “Sala De Reboco”, “Proibido Cochilar”, “Espumas Ao Vento”, “Do Jeito Que Seu Nego Gosta”, “No Woman No Cry”, “Frevo Mulher”.

Consagrado na música, o juazeirense foi um dos concorrentes do Grammy Latino pelo segundo ano consecutivo. Desta vez, o artista foi indicado com o Belo Chico. Em 2001, Targino Gondim venceu o Grammy Latino com a canção “Esperando na Janela”, que também ganhou a voz de Gilberto Gil e deu ao artista espaço no longa brasileiro “Eu, Tu, Eles”. Em 2004, “Esperando na Janela” foi a música mais executada no Brasil. Já em 2020 foi a vez do artista concorrer com “Targino Sem Limites”.