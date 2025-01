Fortaleza contrata atacante Dylan Borrero por quatro temporadas

Sonho antigo da diretoria e da comissão técnica, o jovem colombiano Dylan Borrero, de 22 anos, vai defender as cores do Fortaleza nas próximas quatro temporadas. O elogiado atacante que passou pelo Atlético-MG e conquistou títulos, chega sem custos ao clube após conversa com o técnico Juan Vojvoda. “O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação do atacante colombiano Dylan Borrero. Seu contrato com o Leão do Pici está vigente até o fim de 2028, com possibilidade de renovação por mais um ano. O atleta chega sem custos de aquisição”, informou o clube cearense.

“Entendemos sua chegada como uma grande oportunidade de mercado. Quando estava no Atlético Mineiro, a gente tentou trazer, mas na época ele foi vendido por quase 4 milhões de euros. Agora, tinha outras propostas de clubes da Colômbia e do Brasil. Vojvoda gostou do nome, teve uma conversa com o jogador e sentiu o desejo dele de recuperar a carreira aqui do Brasil e no Fortaleza”, destacou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF.

Jogador versátil e com bom porte físico, Borrero foi sondado pelo Fortaleza quando estava no Atlético-MG, onde conquistou Brasileirão, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil em 2 anos e meio. As cifras, porém, não fizeram o acordo acontecer e ele acabou se transferindo ao New England, da major League Soccer (MLS). Agora, desembarca no Nordeste sob enorme expectativa.

“Borrero tem boa estatura e chega com idade para desenvolver performance esportiva, saúde, vitalidade e, quem sabe, no futuro, até mesmo uma boa venda para o Fortaleza. Chega com toda aprovação interna para um contrato de quatro anos com possibilidade de mais um”, exaltou Paz. O colombiano, além de jogar aberto pelas pontas, também atua em diversas posições no meio-campo, como armador ou mesmo um segundo volante por sua boa técnica e velocidade.

“Dylan Borrero é um jovem atleta de 22 anos, colombiano. O contrato dele com o New England se encerrou e vimos uma boa oportunidade de mercado, sem custos de transferência. O jogador chega com 70% dos seus direitos econômicos pertencentes ao Fortaleza. É um jogador que está com fome, que quer jogar o Mundial, quer voltar para a sua seleção principal, a Colômbia”, explicou o diretor de Futebol do Fortaleza EC SAF, Alex Santiago

“É um atleta muito técnico e a gente tem a convicção de que ele vai performar bastante no futebol brasileiro, nessa passagem pelo Fortaleza, para que a gente busque grandes objetivos”, finalizou o diretor.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias