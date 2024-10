Fortaleza é multado por mosaico na Sul-Americana. Entenda

O Fortaleza foi punido, nessa quarta-feira (9/10), em cinco mil dólares (cerca de R$ 27 mil) pela Conmebol, devido a um mosaico em jogo válido pelas oitavas de final Sul-Americana, em agosto, contra o Rosario Central. O “Laion” chegou a recorrer, mas a decisão foi mantida.

Amarillis Belisario, vice-presidente da Comissão Disciplinar da Conmebol, tomou a decisão de multar o Fortaleza por desobedecer pedido da entidade, que orientou que parte do mosaico do setor sul não fosse feito.

Além disso, outra multa no valor de R$ 34 mil foi imposta. Ela é equivalente ao custo da reposição das despesas incorridas pela entidade no espaço do setor Premium do Castelão. O clube não recorreu porque o dinheiro será debitado pelos direitos televisivos ou de patrocínio.

O motivo se deu porque as bandeirinhas não seguiam os critérios determinados pela Conmebol.

A decisão

“1°. IMPOR ao FORTALEZA ESPORTE CLUBE uma multa de USD 5.000 (CINCO MIL DÓLARES AMERICANOS) pela violação dos artigos 25 (c) do Regulamento de Segurança da CONMEBOL e 11.2 (h) do Código Disciplinar da CONMEBOL”.

“2º. CONDENAR O FORTALEZA ESPORTE CLUBE a pagar USD 6.105 (SEIS MIL CENTO E CINCO DÓLARES AMERICANOS) equivalente ao custo de reposição das despesas incorridas pela CONMEBOL no espaço de hospitalidade”.