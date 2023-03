Forte chuva paralisa trens da CPTM e alaga avenidas pela cidade de São Paulo

São Paulo voltou a sofrer com uma forte chuva neste sábado, 11. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que a linha 10-turquesa ficou paralisada por mais de uma hora entre as estações São Caetano do Sul e Santo André da linha, que atravessa a região do ABC, por causa de um alagamento. Já na capital paulista, o Corpo de Bombeiros recebeu dez chamados para pontos de alagamento e outros sete por queda de árvores em cerca de uma hora – não há nenhum ferido até o momento. As regiões mais afetadas foram Vila Prudente e Sapopemba, ambas localizadas na Zona Leste. Mais cedo, o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) já havia acompanhado a situação de Moema, um dos bairros mais afetados pelas enchentes dos últimos dias – uma idosa de 88 anos morreu afogada na região.

Para os próximos dias, a previsão é de mais chuvas na capital paulista, inclusive com alerta de chuvas volumosas. Segundo o Clima Tempo, o fim de semana será marcado por “tempo muito instável”. Uma nova frente fria avanço ao largo do litoral paulista e a atuação de um vórtice ciclônico em altos níveis, favorecem a formação de nuvens carregadas sobre o Estado de São Paulo. Em todo o final de semana, as condições apontam para chuva frequente na Grande São Paulo – com temporais a qualquer hora e em vários momentos do dia. “Há condições para que sejam acumulados grandes volumes que podem ocasionar em alagamentos, enchentes, transbordamento de rios e deslizamentos de terra. Além dissso, há condições para raios e rajadas fortes de vento que também pode ocasionar em queda de galhos e árvores”, diz nota da Clima Tempo.