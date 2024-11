Fortes chuvas na Catalunha alagam aeroporto e estradas de Barcelona e geram cancelamentos de voos

A Catalunha viveu um dia de chuvas intensas nesta segunda-feira (4) após a devastação causada pela maior tempestade do século em Valência, que resultou em 217 mortes. As precipitações foram alarmantes, com 150 mm registrados em El Prat, 110 mm em Tarragona e 59 mm em Sitges. Esses volumes de água causaram o bloqueio de estradas e a interrupção do transporte ferroviário e aéreo, deixando o aeroporto de Barcelona isolado e levando ao cancelamento de diversos voos. Especialistas apontam que o aquecimento das águas do mar Mediterrâneo, em decorrência da crise climática, foi um fator crucial para a formação de uma depressão isolada em altitudes elevadas, que culminou na tempestade severa.

A situação em Valência gerou um debate entre parlamentares sobre a possibilidade de declarar uma emergência nacional, com críticas direcionadas à resposta do governo diante da crise. O impacto da tempestade em Valência ainda é sentido, com o número de vítimas fatais se mantendo em 217. Além disso, as autoridades ainda buscam por desaparecidos, embora não haja uma estimativa oficial sobre quantas pessoas estão desaparecidas. A situação continua a ser monitorada, enquanto a população se recupera dos efeitos devastadores da tempestade.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA