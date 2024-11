Fórum de Itamaraju – COMUNICADO ao público em geral

AVISO

AO PÚBLICO EM GERAL

A administração do Fórum desta comarca de Itamaraju, informa ao público em geral, e em especial aqueles que pretendem utilizar dos serviços do cartório desta 172ª zona eleitoral, que o mesmo estará com suas atividades suspensas no período compreendido entre os dias 01/11 e 04/11/2024 (portarias 606/2023 e 346/2024 do TRE/Bahia), retornando às suas atividades normais no próximo dia 05/11/2024. As outras unidades, cartórios cível e criminal, estarão funcionando normalmente.

Agradecemos a compreensão, de todos.

Anselmo dos Santos Lima – Administração do Fórum da Comarca de Itamaraju