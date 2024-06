Fórum de Itamaraju – COMUNICADO ao público em geral

C O M U N I C A D O

Ao público em geral

Considerando o decreto municipal nº 025/2024, que antecipou o feriado de São João deste ano para o dia 17 de junho, c/c o decreto judicial nº 449/2024, publicado no diário de Justiça eletrônico nº 3.583, caderno, Página 10, que autorizou a suspensão do expediente e dos prazos processuais nesse dia, comunicamos ao público em geral, partes e advogados que o expediente forense nas unidades judiciárias deste fórum estará suspenso no dia 17 de junho de 2024.

Retornando às atividades normais no dia seguinte, oportunidade em que desejamos a todos boas festas juninas.

Agradecemos a compreensão.

Administração do Fórum da Comarca de Itamaraju

Anselmo dos Santos Lima – diretor do Fórum