Fórum de Sussuarana determina home office após intensificação de tiroteio

A presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), determinou o regime de teletrabalho para servidores e magistrados do Fórum Teixeira de Freitas, na Seção Judiciária da Bahia, em Sussuarana, a partir desta sexta-feira (31), até nova deliberação da Direção do Foro.

De acordo com a portaria, assinada pela Juíza Federal, Sandra Lopes Santos de Carvalho, a decisão foi tomada devido à intensificação de tiroteios em Sussuarana Nova, bairro próximo ao fórum. Os tiroteios causaram insegurança entre os servidores e colaboradores.

A portaria estabelece que as atividades das unidades judiciárias e administrativas ocorrerão em regime de teletrabalho, em jornada normal, com suspensão do atendimento presencial ao público externo a partir de 31 de janeiro de 2025. Os atos praticados em teletrabalho serão controlados administrativamente pelas chefias, com foco na manutenção da produtividade.