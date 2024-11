Fórum Ruy Barbosa antecipa horário de abertura dos portões após pedido da OAB-BA

Os portões do Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, serão abertos a partir de agora às 7h45 e não mais às 8h. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) antecipou em 15 minutos a abertura depois do pedido feito pela Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA), alegando que horário estabelecido antes “estava dificultando o exercício da advocacia” em audiências designadas para antes das 8h.

Segundo a OAB-BA, a medida não prejudicava apenas a advocacia, mas os cidadãos, que ficavam sem acesso às serventias judiciais, deixando de comparecer às assentadas designadas para o início da manhã.