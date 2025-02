Fóssil pode revelar existência de ave mais antiga do mundo

Uma descoberta feita por cientistas na Antártida pode encerrar um debate de longa data sobre a origem das aves modernas. Eles encontraram um fóssil de 69 milhões de anos que pode pertencer a pássaro moderno mais antigo já identificado.

O crânio quase completo pertence a Vegavis iaai, uma espécie de ave aquática que se acredita ser o antigo parente dos patos e gansos modernos. A espécie viveu no mesmo período que dinossauros como o Tyrannosaurus rex.

Animal tinha semelhanças com as aves modernas

Segundo os pesquisadores, a ave pode ter sobrevivido à extinção em massa do final do período Cretáceo, que ocorreu há 65,5 milhões de anos.

A descoberta do novo crânio permitiu que os cientistas aprendessem mais sobre essa espécie e como ela se encaixa na árvore genealógica das aves .

. Eles descobriram que, ao contrário das aves pré-modernas que existiam durante os períodos Jurássico e Cretáceo (201,3 milhões a 66 milhões de anos atrás), o animal antigo tinha características semelhantes às aves que existem hoje, incluindo uma forma cerebral típica das aves modernas e um osso único no bico superior .

. O bico superior da maioria das aves pré-modernas é feito de um único osso, chamado maxila, com um pouco de outro tipo de osso, pré-maxila, na ponta.

As descobertas foram descritas em estudo publicado na revista Nature.

Análise feita em bico de ave de milhões de anos (Imagem: Nature)

Ave vivia em climas mais quentes

Usando tecnologia 3D, os cientistas concluíram que o pássaro tinha um bico longo e estreito aprimorado com poderosos músculos da mandíbula. Estas características são muito parecidas com as de pássaros mergulhadores modernos que usam o bico para caçar peixes.

Ainda de acordo com os pesquisadores, o animal viveu em meio a temperaturas muito mais altas do que hoje, quando a Antártida tinha um clima temperado e estava coberta de vegetação. Tudo isso pode ter fornecido à espécie alguma proteção contra a devastação que se seguiu.

Animal habitava a região da Antártida (Imagem: Danita Delimont/Shutterstock)

Apesar das evidências que apontam que o V. iaai pode estar associado a pássaros modernos, ainda não está claro se ele realmente é um parente dos patos e gansos que vivem no planeta atualmente.

