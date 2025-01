Foto de Rodrigo Bocardi com político teria sido indício da demissão do jornalista, diz site

Uma foto do jornalista Rodrigo Bocardi ao lado do atual prefeito da cidade de Mongaguá (SP), Paulo Wiazowski, do PP, pode ter sido o estopim para a demissão do âncora do jornal ‘Bom Dia São Paulo’.

Desligado da Globo na última quinta-feira (30) sob a justificativa de “descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo”, o jornalista foi visto em uma celebração do político poucos dias após as eleições.

De acordo com o portal Leo Dias, esse registro foi o principal indício da demissão do comunicador, ter posado ao lado do político. Pouco tempo depois do encontro, em uma página pública do Facebook, chamada “Eu moro em Mongaguá”, um morador comentou sobre uma visita do jornalista à cidade no dia 23 de janeiro.