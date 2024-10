Foto: esposa de Rodrigo Faro posa sorridente antes de retirar tumor

O apresentador Rodrigo Faro publicou uma foto da esposa, a modelo Vera Viel, se preparando para uma cirurgia delicada na manhã desta sexta-feira (11/10). A famosa preocupou os seguidores ao revelar nesta quinta-feira (10/10) que foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, na coxa esquerda.

Vera Viel vai passar por um procedimento para retirada do tumor ainda hoje. Na publicação, Rodrigo Faro mostra a esposa sorridente deitada em uma cama de um hospital onde fará a cirurgia. Junto à imagem, ele publicou apenas dois emojis: um de duas mãos juntas, como se estivesse em oração, e um coração. Eles são casados há 21 anos.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Vera Viel vai retirar tumor nesta sexta-feira (11/10) 2 de 6 Rodrigo Faro e Vera Viel Reprodução 3 de 6 Rodrigo Faro e Vera Viel Foto: Reprodução 4 de 6 Vera Viel e Rodrigo Faro Reprodução 5 de 6 Faro agradece Silvia Abravanel por apoio ao interpretar Silvio Santos Reprodução 6 de 6 Vera Viel e Rodrigo Faro passeiam de mãos dadas na praia Instagram/Reprodução

Nesta quinta-feira (10/10), o Vera Viel postou um desabafo nas redes sociais explicando seu diagnóstico. “Quero começar agradecendo a Deus por ter nos mostrado essa doença logo no início, usando pessoas que foram como anjos e meu marido que insistiu para que eu fosse fazer uma ressonância. Eu tenho um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha”, começou.

Em seguida, ela falou sobre o processo de retirada do tumor. “Amanhã [hoje], dia 11 de outubro, farei uma cirurgia para retirá-lo e, depois, seguiremos com o tratamento junto a uma equipe médica incrível e muito abençoada. Dia 12 de outubro é meu aniversário! vou completar meus 49 anos no hospital com a certeza absoluta da minha cura. Tenho muita fé em Deus e sei que, pra Ele, nada é impossível!”.

A esposa de Rodrigo Faro aproveitou para agradecer o carinho dos fãs e seguidores. “Agradeço mais uma vez pelas inúmeras mensagens de apoio, carinho e amor que tenho recebido. Tudo vai ficar bem”, finalizou.

Famosos comentaram e apoiaram o casal. O jornalista César Filho comentou nas redes sociais. “Deus está com vocês! E nós também. Elaine e eu estamos em oração por toda a sua família. Tudo passa e, em breve, estaremos comemorando o aniversário da Vera Viel e celebrando essa vitória! Em nome de Jesus”, escreveu o contratado do SBT.