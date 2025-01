Foto: Neymar registra desejos para 2025 e 2026 em capinha de celular

Um homem de família e com muitos objetivos para 2025 e 2026. Neymar resolveu compartilhar com seus fãs, através do Instagram, uma lista que fez e registrou na capinha do celular.

Além de escreveu os nomes dos três filhos e da namorada, Bruna Biancardi, o jogador do Al-Hilal apontou que espera a Copa do Mundo, família, amigos, futebol e trabalho. Ele também garantiu que terá “foco e resiliência” nos próximos meses.

Neymar e Bruna Biancardi estão grávidos

É oficial! Neymar Jr. e Bruna Biancardi estão à espera do segundo filho juntos. A informação foi confirmada pelo portal LeoDias no fim do ano passado.

Em novembro, esta coluna já havia revelado, com exclusividade, que, na casa do craque, a “brincadeira” era só essa: “Ah, Neymar vai ser papai de novo. Vem aí mais um herdeiro”.

Segundo LeoDias, o casal preparou um chá revelação para familiares, em clima natalino. A celebração foi realizada em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, com direito a uma decoração verde e vermelha, ursos gigantescos, piano e muitas luzes.

Vale lembrar que, além de Mavie, de 1 ano, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, Neymar já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua relação com Carol Dantas, e de Helena, de 6 meses, do breve envolvimento com a modelo Amanda Kimberlly.

Entre os três herdeiros assumidos, e a quarta que está à caminho, Neymar ainda está investigando a paternidade de uma menina de 10 anos, que mora na Hungria com a mãe, a ex-modelo Gabriella Gáspár que garante que o DNA vai dar positivo.

Neymar se pronuncia sobre suposta paternidade

O jogador de futebol Neymar Jr. se pronunciou, através de sua assessoria de imprensa, em agosto do ano passado, a respeito do processo de paternidade de uma menina de 10 anos, fruto de um suposto affair com a ex-modelo húngara, Gabriella Gáspár.

O envolvimento entre os dois teria acontecido em 2013, quando o atleta representou a Seleção Brasileira e jogou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

O pronunciamento veio depois da jornalita Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, da Record contar que Neymar havia feito um exame de DNA para descobrir se seria pai da menina. Em nota à Band, a equipe do atleta informou:

“O processo de investigação de paternidade corre em segredo de Justiça e há impedimento para prestar quaisquer informações”, escreveram.

Modelo conta detalhes do teste de DNA de Neymar

Após as notícias sobre o DNA, a coluna Fábia Oliveira conversou com Gabriella Gáspár, em primeira mão, para saber detalhes da situação.

“O advogado me ajudou muito até aqui [no processo de investigação de paternidade]. É verdade que as coisas avançam lentamente, mas tudo de forma positiva. Quero dizer, as coisas estão andando, mas de um jeito certo e seguro”, disse com exclusividade.

Questionada se já havia encontrado com o craque do Al-Hilal, da Arábia Saudita, a moça foi categórica, mas não escondeu as expectativas: “Ainda não. Mas chegará a hora disso também”.

Gabriella Gáspár diz ter se relacionado com o craque em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após um amistoso da Seleção Brasileira. “Minha filha é 100% do Neymar. Ela se parece muito com a Rafaella [irmã do jogador]”, disse a moça num bate-papo exclusivo com a coluna Fábia Oliveira, em março deste ano, quando o caso veio à tona.

Gabriella completou: “As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie [filha do jogador com Bruna Biancardi] também se parece com Jázmin quando era bebê”.

Em uma entrevista para o Domingo Espetacular, da Record TV, em janeiro deste ano, a modelo contou o motivo de ter buscado auxílio jurídico contra o atleta. Gabriella afirmou que nunca entrou na Justiça porque acreditava que o craque reconheceria a filha sem que ela precisasse acioná-lo judicialmente.

“Eu só percebi que estava grávida na décima primeira semana de gestação. Eu sei que a filha é dele porque eu tive relações apenas com ele”, contou a moça, que ainda teria enviado mensagens tanto para Neymar quanto para os pais dele e a irmã, Rafaella Santos, mas sem sucesso.

Sendo assim, Gabriella Gáspár acionou Neymar Jr. pedindo a investigação de paternidade, além de uma pensão alimentícia, em torno de R$ 160 mil por mês, e valores retroativos das duas décadas, em torno de R$ 20 milhões de reais.